한국기술교육대 김수연 학생, 기계기술학회 학술대회 최우수상

고용서비스정책학과 논문, '기계 기술 근로자 정년 연장 효과' 심층 분석

한국기술교육대학교(KOREATECH) 고용서비스정책학과 4학년 김수연 학생이 한국기계기술학회 하계 학술대회에서 정년 연장 문제의 사회·경제적 파급효과를 다룬 논문으로 최우수상을 수상했다.

한기대는 김수연 학생의 논문이 한국기계기술학회가 주최한 2025년 하계 학술대회에서 최우수상으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

김수연 학생의 논문은 '기계 기술 근로자를 위한 정년 연장의 사회·경제적 효과에 관한 문헌 고찰'로, 지난 8월 22일 전주대학교에서 열린 학술대회 캡스톤디자인 부문에서 발표됐다.

이번 대회는 총 40여 건의 논문이 심사에 올랐으며, 사전·사후 평가를 거쳐 우수 논문으로 선정됐다.

논문은 고령화 사회에서 중요한 이슈로 떠오른 기계 기술 근로자의 정년 연장 문제를 다루며, 관련 사회·경제적 파급효과를 심층적으로 분석한 점에서 높은 평가를 받았다.

김수연 학생은 "고령화 사회에서 숙련된 기술 인력이 은퇴하는 것은 사회적 손실"이라며 "이번 연구가 산업 현장에서 고령 근로자의 가치를 재조명하고 정책 개선에 기여하길 바란다"고 밝혔다.

이정익 한국기계기술학회 회장은 "이번 논문은 학술적 연구를 넘어 사회적 현실을 깊이 고민한 결과물"이라며 "기계 기술 분야의 미래 방향에 중요한 시사점을 줄 것"이라고 강조했다.

한편 한국기술교육대 고용서비스정책학과는 2022년 개설된 4년제 특화 학과로, 직업상담사 1급 자격증 과정평가형 취득이 가능하다.

해당 자격증은 고용노동부 공무원 공채시험 직렬에서 가산점 혜택을 받을 수 있다.





