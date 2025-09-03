본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

한국기술교육대 김수연 학생, 기계기술학회 학술대회 최우수상

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.03 14:17

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고용서비스정책학과 논문, '기계 기술 근로자 정년 연장 효과' 심층 분석

한기대 김수연 학생

한기대 김수연 학생

AD
원본보기 아이콘

한국기술교육대학교(KOREATECH) 고용서비스정책학과 4학년 김수연 학생이 한국기계기술학회 하계 학술대회에서 정년 연장 문제의 사회·경제적 파급효과를 다룬 논문으로 최우수상을 수상했다.


한기대는 김수연 학생의 논문이 한국기계기술학회가 주최한 2025년 하계 학술대회에서 최우수상으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

김수연 학생의 논문은 '기계 기술 근로자를 위한 정년 연장의 사회·경제적 효과에 관한 문헌 고찰'로, 지난 8월 22일 전주대학교에서 열린 학술대회 캡스톤디자인 부문에서 발표됐다.


이번 대회는 총 40여 건의 논문이 심사에 올랐으며, 사전·사후 평가를 거쳐 우수 논문으로 선정됐다.


논문은 고령화 사회에서 중요한 이슈로 떠오른 기계 기술 근로자의 정년 연장 문제를 다루며, 관련 사회·경제적 파급효과를 심층적으로 분석한 점에서 높은 평가를 받았다.

김수연 학생은 "고령화 사회에서 숙련된 기술 인력이 은퇴하는 것은 사회적 손실"이라며 "이번 연구가 산업 현장에서 고령 근로자의 가치를 재조명하고 정책 개선에 기여하길 바란다"고 밝혔다.


이정익 한국기계기술학회 회장은 "이번 논문은 학술적 연구를 넘어 사회적 현실을 깊이 고민한 결과물"이라며 "기계 기술 분야의 미래 방향에 중요한 시사점을 줄 것"이라고 강조했다.


한편 한국기술교육대 고용서비스정책학과는 2022년 개설된 4년제 특화 학과로, 직업상담사 1급 자격증 과정평가형 취득이 가능하다.


해당 자격증은 고용노동부 공무원 공채시험 직렬에서 가산점 혜택을 받을 수 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

죽으면 무슨 소용…사망보험금, 55세부터 연금처럼 쓰세요

새로운 이슈 보기