LG전자, 창원에 'HVAC 연구센터' 설립…차세대 HVAC R&D 거점

3일 국립창원대와 연구센터 설립 협약

약 500억 투자…학내 4000평 규모

에어컨·히트펌프 등 차세대 솔루션 연구

최초 극고온·극저온 시험 동시 가능

경남·국립창원대와 인력 양성 위한 업무협약도

LG전자는 약 500억원을 투자해 경남 국립창원대 안에 차세대 냉난방공조(HVAC) 연구·개발(R&D) 거점인 'LG전자 HVAC 연구센터'를 설립한다고 3일 밝혔다.

LG전자가 약 500억 원을 투자해 국립창원대 내 연면적 4천평 규모의 차세대 HVAC(냉난방공조) R&D 거점인 'LG전자 HVAC 연구센터'를 설립한다. 사진은 지난 7월 마곡 LG사이언스파크에서 AI 데이터센터 액체냉각 솔루션인 CDU(냉각수 분배 장치)를 살펴보는 ES사업본부장 이재성 부사장(왼쪽). 사진=LG전자

LG전자는 이날 국립창원대와 HVAC 분야 R&D 역량 강화를 위한 첨단 연구센터 설립 협약을 맺었다. 협약식에는 이재성 LG전자 ES사업본부장(부사장), 박완수 경남도지사, 박민원 국립창원대 총장 등이 참석했다.

이 협약에 따라 LG전자는 국립창원대 안에 연면적 4000평 규모의 첨단 연구센터를 짓기로 했다. 2027년 상반기 완공이 목표다. 연구센터는 에어컨부터 히트펌프, 칠러, 데이터센터향 냉각 솔루션까지 차세대 냉난방공조 솔루션을 연구하게 된다.

LG전자는 초대형 냉동기 '칠러', 액체냉각솔루션(CDU) 등 인공지능(AI) 데이터센터 열관리 솔루션을 HVAC 사업의 신성장동력으로 육성하고 있다. 특히 컴프레서, 모터, 펌프, 열교환기, 인버터 등 냉난방공조 제품의 5대 코어테크 기술을 고도화하고 최근 엄격해지는 환경규제에도 적극 대응하는 기술 개발에 힘쓸 방침이다.

연구센터에는 국내 냉난방공조 연구시설로는 최초로 극고온·극저온 시험을 동시에 진행할 수 있는 시설도 마련된다. 이를 통해 다양한 환경에서도 안정적으로 운전하는 공조 제품 연구와 기술 확보가 가능할 것으로 기대된다.

LG전자는 연구센터가 HVAC 솔루션을 전문적으로 연구하는 인프라 및 클러스터를 구축하고 선행·부품 연구 및 플랫폼 개발에 집중해 글로벌 공조 시장에서 차별화된 경쟁력을 발휘할 것으로 기대한다. 선도적인 기술 리더십과 생산·판매·유지보수까지 아우르는 현지 완결형 밸류체인을 더욱 공고히 해, 글로벌 탑티어 공조 업체로 도약하겠단 청사진도 세웠다.

창원 스마트파크 내에 있는 HVAC 아카데미도 첨단 기술 인프라를 갖춘 연구센터로 확대 이전할 예정이다. 이곳은 앞으로 국내외 HVAC 엔지니어 양성의 교두보 역할을 하게 될 것으로 보인다. 이와 관련해, LG전자는 경상남도, 국립창원대와 지역 인재 양성을 위한 업무협약도 체결했다.

이재성 LG전자 ES사업본부장(부사장)은 "LG전자 HVAC 연구센터 설립으로 민간·산학 협력 생태계를 확대해 나가겠다"면서 "시장보다 2배 빠른 압축성장을 위해 데이터센터부터 상업용·가정용을 아우르는 HVAC 코어테크 기술을 고도화하고 환경친화적 기술을 개발해 나갈 것"이라고 말했다.





