영월군, ‘공영형 스터디카페’ 자기주도학습센터 공모 선정

강원도 영월군(군수 최명서)과 영월교육지원청(교육장 신동훈)은 교육부가 주관한 '공영형 스터디카페' 자기주도학습센터 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 공모는 교육부에서 학생들이 사교육에 의존하지 않고 스스로 학습할 수 있는 공간을 마련하기 위해 전국 단위 공모 사업의 하나로 추진 됐다.

영월군과 영월교육지원청은 교육 발전 특구 연계형으로 지역 내 학생들이 시간과 공간의 제약 없이 주도적으로 학습할 수 있는 기반을 마련하기 위하여 사업을 추진하게 되었다.

군은 진로진학지원센터인 '청소년꿈터'를 활용하여 학교 밖 학습 공간이 부족한 학생들을 대상으로 스터디룸을 조성하고, 자유롭게 자기주도학습이 이루어질 수 있도록 지원할 계획이며, 교육청은 학습 코디네이터 운영 등 학생들의 학력 향상을 위한 실질적인 프로그램을 운영할 계획이다.

아울러 영월진로진학지원센터에서는 지난 4월과 7월 2회에 걸쳐 자기주도학습지원 '꿈틀먹공' 프로젝트를 운영하여 관내 1200여 명의 아이가 참여하는 성과를 거두었다.

최명서 영월군수는 "이번 공모사업 선정을 통해 군은 교육발전특구로써 지역 사회와의 협력을 통한 지속 가능한 교육 발전 모델로 자기주도학습센터를 운영해 나갈 계획이다"며 "향후 다양한 사업과 연계하여 학생 중심의 학습 환경 조성과 맞춤형 학습 지원에 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.





