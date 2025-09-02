김정은 베이징 도착…시진핑·푸틴과 '다자외교' 주목(종합)

열병식 참석 예정…전날 평양서 전용열차 타고 출발

5번째 중국 방문에 나선 김정은 북한 국무위원장이 탑승한 열차가 2일 중국 베이징에 도착한 것으로 확인됐다.

AFP통신 등에 따르면 이날 김 위원장이 탄 것으로 추정되는 열차가 베이징역에 진입하는 것이 목격됐다. 이 열차에는 북한 인공기가 달려 있었다.

김 위원장의 이번 방중은 5번째로, 3일 열리는 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식 참석차 이뤄졌다. 앞서 북한 관영 라디오 조선중앙방송은 김 위원장이 전날 전용열차를 타고 평양을 출발해 이날 새벽 북·중 국경을 통과했다고 보도했다. 북한이 최고지도자의 해외 방문을 출발 직후 공개한 것은 이례적이다. 다만 김 위원장의 베이징 도착 여부에 대해서는 아직 보도가 나오지 않았다. 조선중앙통신이 공개한 사진을 보면 김 위원장의 전용열차 내 집무실 칸에 최선희 외무상과 김성남 노동당 국제부장으로 추정되는 인물이 함께 탑승했다.

김 위원장은 베이징 톈안먼 광장에서 진행되는 열병식에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 서서 참관할 것으로 예상된다. 북·중·러 정상이 한자리에서 만나는 것은 탈냉전 이후 처음이다. 아울러 김 위원장은 이번 행사 참석을 통해 양자 외교가 아닌 다자 외교 무대에 처음 데뷔하게 된다.

이날 김 위원장이 곧바로 시 주석이나 푸틴 대통령과 회담할지도 주목된다. 시 주석은 이날 오전 푸틴 대통령을 비롯한 국외 정상들과 잇달아 회담을 진행했다. 러시아 크렘린궁은 김 위원장과 푸틴 대통령과의 회담 가능성에 대해 "(김 위원장의) 도착 후 일정을 고려해 대표단과 직접 논의할 수 있을 것"이라고 밝혔다고 타스통신이 보도했다. 여기서 한 걸음 더 나아가 북·중·러 정상들이 사상 첫 3자회담까지 진행할 경우 '북·중·러 대 한미일' 구도가 부각될 전망이다.

한국에서는 이번 열병식에 의전 서열 2위인 우원식 국회의장이 참석해 김 위원장과 조우할지 여부도 주목된다. 사실상 정부 대표 격인 우 의장은 이날 오후 인천국제공항을 통해 중국으로 출국하면서 김 위원장과의 조우 가능성에 대해 "만나게 되면 한반도의 평화 문제에 관해서 논의하게 될 것"이라고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>