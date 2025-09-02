KB금융공익재단, '어린이 경제멘토' 대학생 경제금융교육 봉사단 출범

전국 75개 초등학교서 방과후 경제교육 진행

KB금융공익재단은 초등학생에게 방과 후 경제금융 교육을 진행하는 '폴라리스+ 대학생 봉사단' 제25기 발대식을 진행했다고 2일 밝혔다.

지난 28일 KB국민은행 천안연수원 대강당에서 진행된 'KB-YMCA 대학생경제금융봉사단 폴라리스+ 25기 통합발대식'에서 대학생 봉사단원들이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공 AD 원본보기 아이콘

KB재단과 한국YMCA전국연맹이 함께 운영하는 봉사단으로, 단원들은 이달부터 전국 75개 초등학교에서 방과 후 수업으로 'KB스타경제교실'을 진행하고 있다.

수업은 ▲경제·금융 주제를 담은 동화를 활용한 독서토론 ▲역할놀이와 게임 등 체험형 활동 ▲메타버스를 활용한 퀴즈게임 등으로 구성된다.

KB금융공익재단 관계자는 "2013년 첫 시행 이후 매년 전국 대학생과 초등학생이 함께 성장하는 대표 청소년 경제금융교육 프로그램으로 자리잡았다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 금융교육을 통해 사회적 가치를 창출하고 미래세대의 건강한 금융생활을 지원하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



