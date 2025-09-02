본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB금융공익재단, '어린이 경제멘토' 대학생 경제금융교육 봉사단 출범

김혜민기자

입력2025.09.02 17:15

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 75개 초등학교서 방과후 경제교육 진행

KB금융공익재단은 초등학생에게 방과 후 경제금융 교육을 진행하는 '폴라리스+ 대학생 봉사단' 제25기 발대식을 진행했다고 2일 밝혔다.

지난 28일 KB국민은행 천안연수원 대강당에서 진행된 'KB-YMCA 대학생경제금융봉사단 폴라리스+ 25기 통합발대식'에서 대학생 봉사단원들이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공

지난 28일 KB국민은행 천안연수원 대강당에서 진행된 'KB-YMCA 대학생경제금융봉사단 폴라리스+ 25기 통합발대식'에서 대학생 봉사단원들이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공

AD
원본보기 아이콘

KB재단과 한국YMCA전국연맹이 함께 운영하는 봉사단으로, 단원들은 이달부터 전국 75개 초등학교에서 방과 후 수업으로 'KB스타경제교실'을 진행하고 있다.


수업은 ▲경제·금융 주제를 담은 동화를 활용한 독서토론 ▲역할놀이와 게임 등 체험형 활동 ▲메타버스를 활용한 퀴즈게임 등으로 구성된다.

KB금융공익재단 관계자는 "2013년 첫 시행 이후 매년 전국 대학생과 초등학생이 함께 성장하는 대표 청소년 경제금융교육 프로그램으로 자리잡았다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 금융교육을 통해 사회적 가치를 창출하고 미래세대의 건강한 금융생활을 지원하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기