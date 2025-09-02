본문 바로가기
해병대전우회, 이장우 대전시장에 감사패 전달

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.02 15:32

지역사회 안전·보훈 활동 지원에 감사

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

해병대전우회(총재 이승도)가 2일 대전시청 10층 응접실에서 이장우 대전광역시장에게 감사패를 전달했다.


이번 감사패는 해병대전우회 대전광역시연합회의 발전과 활동에 대한 시장의 꾸준한 지원과 관심에 대한 감사의 뜻을 담은 것이다.

이날 행사에는 해병대전우회 중앙회와 대전지부 관계자 등 9명이 참석했다.


이승도 총재는 "지역사회와 국가 안보를 위해 헌신해 온 해병대전우회 활동에 변함없는 성원을 보내주신 시장님께 깊이 감사드린다"고 말했다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

이장우 시장은 "해병대전우회가 재난 지원과 보훈, 봉사 현장에서 든든한 역할을 하고 있어 시민들이 신뢰한다"며 "앞으로도 시와 전우회가 함께 협력하겠다"고 화답했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
