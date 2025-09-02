본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

오세훈·유정복·김진태 "민주, 선거용 특검수사 압박 중단해야"

최유리기자

입력2025.09.02 15:01

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지방선거 앞두고 野 지자체장 흠집내기"

국민의힘 소속 광역자치단체장은 2일 내란수사 범위를 지방자치단체장까지 확대하려는 더불어민주당을 향해 "선거용 하명 특검수사 압박을 즉각 중단하라"고 촉구했다.


오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 김진태 강원특별자치도지사는 이날 공동 입장문을 내고 "민주당이 국민의힘 소속 광역단체장을 노골적으로 겨냥하며 특검을 향해 수사를 촉구하고 있다"며 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전현희 민주당 3대 특검 종합대응특위 위원장은 지난 31일 "국민의힘 소속 지자체장들이 비상계엄 당일 청사를 폐쇄하고 비상간부회의를 진행했다"며 내란동조 행위에 대해 특검이 수사를 개시해야 한다고 주장했다.


이에 대해 국민의힘 지자체장들은 "비상계엄 당일 청사를 폐쇄한 사실이 없다"며 "특검으로 하여금 근거 없는 거짓 의혹까지 수사를 확대하도록 압박하는 전형적인 '하명 수사'이자 '표적 수사' 지시"라고 꼬집었다.


민주당이 내년 지방선거에서 서울·인천·강원도를 뺏기 위해 특검을 도구로 세 곳의 광역단체장들을 정치적으로 흠집 내겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 것이라는 게 이들의 시각이다.

국민의힘 지자체장들은 전 위원장을 향해 "17개 시도 중 유독 서울·인천·강원도를 지목한 이유가 무엇인지 합당한 근거를 제시해야 한다"며 "지방 선거용 하명 특검으로 정치공작을 시도하려는 용도라면 민주당 특위는 해체되어야 마땅하다"고 비판했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기