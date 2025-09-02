오세훈·유정복·김진태 "민주, 선거용 특검수사 압박 중단해야"

"지방선거 앞두고 野 지자체장 흠집내기"

국민의힘 소속 광역자치단체장은 2일 내란수사 범위를 지방자치단체장까지 확대하려는 더불어민주당을 향해 "선거용 하명 특검수사 압박을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 김진태 강원특별자치도지사는 이날 공동 입장문을 내고 "민주당이 국민의힘 소속 광역단체장을 노골적으로 겨냥하며 특검을 향해 수사를 촉구하고 있다"며 이같이 밝혔다.

전현희 민주당 3대 특검 종합대응특위 위원장은 지난 31일 "국민의힘 소속 지자체장들이 비상계엄 당일 청사를 폐쇄하고 비상간부회의를 진행했다"며 내란동조 행위에 대해 특검이 수사를 개시해야 한다고 주장했다.

이에 대해 국민의힘 지자체장들은 "비상계엄 당일 청사를 폐쇄한 사실이 없다"며 "특검으로 하여금 근거 없는 거짓 의혹까지 수사를 확대하도록 압박하는 전형적인 '하명 수사'이자 '표적 수사' 지시"라고 꼬집었다.

민주당이 내년 지방선거에서 서울·인천·강원도를 뺏기 위해 특검을 도구로 세 곳의 광역단체장들을 정치적으로 흠집 내겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 것이라는 게 이들의 시각이다.

국민의힘 지자체장들은 전 위원장을 향해 "17개 시도 중 유독 서울·인천·강원도를 지목한 이유가 무엇인지 합당한 근거를 제시해야 한다"며 "지방 선거용 하명 특검으로 정치공작을 시도하려는 용도라면 민주당 특위는 해체되어야 마땅하다"고 비판했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



