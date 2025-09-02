안성시 가족센터 '식생활개선 다이닝-온기밥상' 참여자 모집

20~39세 청년 1인가구 대상

한식요리 수업·포도농장 체험

경기도 안성시 가족센터는 20~39세의 1인가구를 대상으로 '식생활 개선 다이닝-온기밥상' 프로그램 참여자를 모집한다.

프로그램은 1인 가구가 균형 잡힌 식습관을 형성하고 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 기획됐다. 참가자들은 다양한 한식 요리를 직접 배우고 함께 식사하며 올바른 영양 지식을 습득할 수 있다. 센터 측은 오는 4일까지 12명의 참가자를 모집한다. 신청자 중 우선순위에 따라 참가자를 선정한다.

참가자들은 10일부터 24일까지 매주 수요일 오후 7~9시 한식 요리 수업을 받는다. 27일에는 포도 농장 체험에도 참여한다.

희망자는 안성시 가족센터 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 자세한 내용은 안성시 가족센터로 문의하면 된다.





정두환 기자



