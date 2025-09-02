본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

조선대, CSU 외국인 유학생 18개국 200명 입학식

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.02 14:18

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
조선대학교가 1일 IT홀에서 2025학년도 CSU 외국인 유학생 입학식을 개최했다. 조선대학교 제공

조선대학교가 1일 IT홀에서 2025학년도 CSU 외국인 유학생 입학식을 개최했다. 조선대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

조선대학교는 최근 IT홀에서 2025학년도 CSU 외국인 유학생 입학식을 개최했다고 2일 밝혔다.


이번에 입학한 외국인 유학생은 총 18개국에서 온 200여명으로, 이 중 몽골 출신 학생이 전체의 약 35%를 차지해 가장 높은 비중을 보였다.

이날 입학식에는 조선대학교 전제열 부총장을 비롯해 김현우 대외협력처장, 위성옥 대외협력부처장, 각 학과 선배들 등 주요 관계자가 참석했다.


행사는 ▲내빈 소개 ▲전제열 부총장의 환영사 ▲각 학과 선배들의 축하 영상 상영 ▲신입생 대표의 소감 발표 ▲주요 행정 인력 소개순으로 진행됐다.


신입생 대표로 소감을 발표한 글로벌학부 투이 즈엉(베트남)은 "한국어 연수 과정을 마치고 학부생으로 새롭게 시작하게 돼 매우 기쁘다"며 "앞으로 힘든 순간도 있겠지만 함께라면 잘 극복할 수 있을 것이라 믿는다. 모두와 멋진 추억을 만들고 싶다"고 말했다.

전제열 부총장은 "여러분이 학문적 성취뿐 아니라 인생의 소중한 경험을 쌓을 수 있도록 든든히 함께하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기