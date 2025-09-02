본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기소방 '숙박시설 화재안전주간' 시행 큰 성과…화재 33%줄어

이영규기자

입력2025.09.02 11:22

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 지난 7~8월 진행한 '숙박시설 화재안전주간' 시행에 따라 숙박시설 화재가 크게 감소한 것으로 나타났다.


도 소방재난본부는 지난 7월22일부터 8월22일까지 한 달간 '2025년 숙박시설 화재안전주간'을 실시한 결과 도내 숙박시설 화재는 지난해 같은 기간 대비 33% 줄었고, 인명피해는 단 한 건도 발생하지 않았다고 2일 밝혔다.

이번 특별 대책은 지난해 8월 19명의 사상자를 낸 '부천 호텔 화재 참사' 1주기를 맞아 추진됐다.


경기도소방재난본부가 지난 7~8월 숙박업소 화재안전주간에 따라 이천 숙박업소를 찾아 화재 요인 등을 점검하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

경기도소방재난본부가 지난 7~8월 숙박업소 화재안전주간에 따라 이천 숙박업소를 찾아 화재 요인 등을 점검하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

도 소방재난본부는 부천 참사의 교훈을 토대로 도내 숙박시설 5042곳에 대한 현장안전지도, 소방훈련 등을 진행했다.


해당 기간 각 관할 소방서장은 직접 현장을 찾아 냉·난방기구 및 전기제품 관리, 불법 구조 변경, 피난통로·비상구 확보 여부 등 취약 요인을 점검했다. 또 컨설팅과 함께 대응 역량을 높이기 위한 합동훈련도 병행했다.

훈련에는 총 343개 숙박시설 관계자 2254명이 참여했으며, 초기 화재 진압과 대피 유도 절차를 실전처럼 훈련했다.


김재병 도 소방재난본부장은 "도민의 안전 앞에 예외란 있을 수 없다"며 "숙박시설은 단순한 쉼터가 아니라 생명이 지켜져야 할 공간으로 작은 불씨도 철저히 관리해 도민 모두가 안전하게 머물 수 있는 숙박 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기