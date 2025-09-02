본문 바로가기
시흥시 "카톡으로 지방세 체납 안내합니다"

정두환기자

입력2025.09.02 11:15

시계아이콘00분 28초 소요
모바일 전자문서 발송시스템 도입

경기도 시흥시는 지방세 부과·체납 관련 안내문을 카카오톡으로 발송하는 '모바일 지방세입 전자고지 서비스'를 시행한다고 2일 밝혔다.

시흥시 "카톡으로 지방세 체납 안내합니다"
이 서비스는 납세자가 별도의 신청을 하지 않아도 카카오 알림톡을 통해 지방세와 세외수입의 세목·세액·납부기한 등을 포함한 부과·체납 정보를 받아볼 수 있다. 알림톡을 수신한 납세자는 본인 인증 절차를 거쳐 문서를 열람하고 카카오페이 등 연계된 납부 수단을 활용해 편리하게 세금을 납부할 수 있다.


시는 이번 서비스 도입으로 기존 종이 고지서 발송에 따른 우편물 분실·방치, 주소 불일치, 개인정보 유출 우려, 송달 지연 등의 문제를 개선하고 행정 비용도 약 50% 절감할 수 있을 것으로 기대한다.

임병택 시흥시장은 "전자 송달은 비용 절감을 넘어 디지털 기반의 K-행정 혁신 모델로 자리매김할 것"이라며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 세정 서비스를 구현해 나가겠다"고 말했다.


시는 앞으로 지방세와 세외수입의 전자 납부 고지를 전면 확대하기 위해 정부에 제도 개선 과제를 제출할 방침이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

