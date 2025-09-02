본문 바로가기
국힘, 특검 압수수색에 의장실 항의 방문…"불법 수사 중단해야"

최유리기자

장보경기자

입력2025.09.02 11:14

특검, 추경호 전 원내대표 자택 등 압수수색

송언석 국민의힘 원내대표는 2일 내란 특검팀이 추경호 전 원내대표의 자택과 사무실 등을 압수수색하자 "불법적인 압수수색을 당장 중단하라"고 요구했다.


송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "그간 특검이 먼지 털듯 수사했는데도 아직 먼지가 안 나온 모양"이라며 "무소불위 권한을 갖고 막무가내로 압수수색을 진행해도 되는지 엄중히 질문한다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특검팀은 국회 비상계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹을 받는 추 전 원내대표의 자택과 지역구 사무실을 압수수색했다. 국회 내 국민의힘 원내대표실과 조지연 국민의힘 의원실에 대한 압수수색도 진행 중이다.


송 원내대표는 "당시 추 원내대표를 수행했던 당 사무처 직원의 자택까지 압수수색에 들어갔다"며 "애꿎은 당 사무처 직원 자택까지 들이닥쳐 변호인을 기다릴 시간이 없다고 불법적인 압수수색을 강행했다"고 비판했다.


송 원내대표는 원내대책회의 후 유상범 원내운영수석부대표, 김은혜 원내정책수색부대표 등과 함께 국회의장실을 항의 방문했다. 이 과정에서 야당 의원들과 의장실 관계자들 사이에 고성이 오가기도 했다.

송 원내대표는 우원식 국회의장을 만나 국회 경내 사무실에 대한 압수수색은 전체 관리자이자 책임자인 의장의 허가 있어야 가능한 부분이라 이를 허용하지 말아 달라고 요구했다. 우 의장 역시 국회 본청과 회관에 대한 경내 압수수색은 임의제출 방식으로 협의하는 게 바람직하다는 입장을 밝혔다.


의장실 관계자는 "의장은 기본적으로 추 전 원내대표 압수수색과 관련해 특검의 수사를 막을 순 없다"면서도 "다만 국회 본청·의원회관 등에 대한 압수수색은 특검과 당사자 간 협의를 통해 임의제출 형식을 취하는 것이 국회의 기본 입장이라는 점을 분명히 한다"고 말했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
