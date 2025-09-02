삼성 로봇청소기, 과기부 IoT 보안 인증 '최고등급' 획득

스팀 로봇청소기로 국내 첫 스탠다드 인증

올해 신제품도 최고 등급 획득 '삼성 유일'

자체 보안 솔루션 녹스 기반으로 안정성↑

삼성전자의 로봇청소기 신제품이 정부 주관 '사물인터넷(IoT) 보안 인증'에서 최고 등급인 '스탠다드(Standard)' 등급을 획득했다. 지난해 첫 선을 보인 '비스포크 인공지능(AI) 스팀' 로봇청소기로 국내 최초 스탠다드 등급을 따냈고, 현재까지 스탠다드 등급을 보유하고 있는 기업은 삼성전자가 유일하다.

삼성전자는 2025년형 로봇청소기 신제품으로 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 IoT 보안 인증에서 스탠다드 등급을 획득했다고 2일 밝혔다. 올해 상반기 출시된 '비스포크 AI 패밀리허브' '비스포크 AI 하이브리드' '비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스' 냉장고에 이어 로봇청소기 신제품까지 최고 등급인 스탠다드 인증을 획득하며 보안 성능을 입증해냈다는 설명이다.

삼성전자의 2025년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 신제품. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

KISA의 IoT 보안 인증은 로봇청소기·홈캠·스마트가전 등 일상 속 IoT 기기를 대상으로 개인정보 해킹이나 외부 위협으로부터 안전하게 보호되는지 여부를 평가해 인증 등급을 부여하는 제도다.

2025년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 신제품은 한층 강화된 보안 솔루션이 적용됐다. 삼성전자의 독자 보안 솔루션인 녹스(Knox)는 물론, '녹스 매트릭스'의 트러스트 체인(Trust Chain) 기술을 새롭게 탑재해 스마트싱스로 연결된 기기가 서로의 보안 상태를 모니터링하고 위협을 감지·차단한다. 나아가 비밀번호나 인증정보, 암호화 키 등 민감한 개인정보를 하드웨어 보안 칩에 별도로 보관하는 '녹스 볼트(Knox Vault)'까지 탑재한 만큼 사용자의 개인정보를 더욱 철저히 보호한다는 설명이다.

신제품은 오는 5일(현지시간) 독일에서 열리는 국제가전박람회(IFA)에 전시되며 연내 출시 예정이다.

김덕호 삼성전자 DA사업부 상무는 "삼성전자 비스포크 가전에 탑재된 녹스 기반의 강력한 보안 성능은 다양한 기관으로부터 객관적으로 인정받고 있다"며 "앞으로도 사용자가 삼성전자의 AI 가전을 더욱 안심하고 사용할 수 있도록 보안 솔루션을 지속적으로 고도화해나갈 것"이라고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>