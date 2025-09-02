본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, '차명 주식거래 의혹' 이춘석 주말 사이 재소환

변선진기자

입력2025.09.02 08:33

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원이 최근 경찰에 재출석한 것으로 알려졌다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 주말 사이 이 의원과 명의를 빌려준 차모 보좌관을 재소환했다고 2일 밝혔다.


경찰 관계자는 "고발된 혐의 사실에 대한 사실관계 확인을 위해 피의자들을 추가 조사한 사실이 있으나, 구체적인 조사 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.

이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되며 시작됐다.


이후 경찰은 이 의원과 차 보좌관을 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 입건해 수사하고 있다.


이 의원과 차 보좌관은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했으나, 국정기획위원회 등에서 취득한 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반 혐의는 부인한 상태다.

경찰은 이 의원이 차명으로 주식 거래를 한 기간과 거래량이 상당하다고 보고 이 기간에 이뤄진 주식거래 종목과 거래 상황 당시의 의정 활동 내용을 대조하고 있는 것으로 전해졌다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 담은 '이 종목' [why&next] "워런 버핏이 샀다고?" 개미들 우르르…ETF 대신 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

EU 집행위원장 탄 항공기 GPS 교란…"러시아 의심"

새로운 이슈 보기