경찰, '차명 주식거래 의혹' 이춘석 주말 사이 재소환

주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원이 최근 경찰에 재출석한 것으로 알려졌다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 주말 사이 이 의원과 명의를 빌려준 차모 보좌관을 재소환했다고 2일 밝혔다.

경찰 관계자는 "고발된 혐의 사실에 대한 사실관계 확인을 위해 피의자들을 추가 조사한 사실이 있으나, 구체적인 조사 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.

이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되며 시작됐다.

이후 경찰은 이 의원과 차 보좌관을 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 입건해 수사하고 있다.

이 의원과 차 보좌관은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했으나, 국정기획위원회 등에서 취득한 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반 혐의는 부인한 상태다.

경찰은 이 의원이 차명으로 주식 거래를 한 기간과 거래량이 상당하다고 보고 이 기간에 이뤄진 주식거래 종목과 거래 상황 당시의 의정 활동 내용을 대조하고 있는 것으로 전해졌다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>