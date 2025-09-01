본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

"김정은 오늘 오후 열차로 평양 출발"…2일 베이징 도착 전망

김대현기자

입력2025.09.01 19:11

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김정은 북한 국무위원장이 중국 방문을 위해 1일 오후 전용열차로 평양을 출발한 것으로 알려졌다.


김정은 북한 국무위원장 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 대북 소식통은 "김 위원장이 오늘 오후 열차로 평양을 출발해 이동 중인 것으로 안다"고 말했다. 김 위원장을 태운 열차는 이날 밤 북중 국경을 통과해 2일 중국 베이징에 도착할 것으로 전망된다.

김정은 위원장은 시진핑 중국 국가주석의 초청을 받아 오는 3일 베이징에서 열리는 중국 전승절 80주년 전승절 행사에 참석할 계획이다.


당초 중국 전승절 기념식은 여러 정상급 인사가 모이는 자리여서 김 위원장 참석 가능성은 높지 않다는 것이 대체적인 전망이었다. 실제 북한 정상이 다자 성격의 해외 일정에 참석한 것은 1980년 고(故) 김일성 주석의 유고슬라비아 전 대통령 장례식 이후 45년 만이다. 김 위원장 부친인 고 김정일 국방위원장 시기에는 전례가 없다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

롯데카드서 사이버침해 사고…"고객정보 유출, 랜섬웨어 감염 확인안돼"

새로운 이슈 보기