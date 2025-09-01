본문 바로가기
이스라엘군 가자 작전 자체보고서…"가능한 모든 실수 저질러"

김대현기자

입력2025.09.01 17:29

지난 6개월간 전개된 가자지구 지상전과 관련해, 이스라엘군 내부에서 부정적인 평가를 담은 보고서가 나왔다.


1일(현지시간) N12방송, 타임스오브이스라엘 등에 따르면 최근 내각이 결정한 가자지구 북부 가자시티 장악 계획을 대비하려고 작성된 보고서가 지난주 지상군 작전정보센터(IOC)를 통해 여러 여단에 배포됐다.

보고서는 지난 3월 팔레스타인 무장정파 하마스와 휴전 협상이 결렬된 뒤 이스라엘군이 재개한 가자지구 지상작전 '기드온의 전차'에 대해 "이스라엘은 교리에 반하는 전쟁을 벌이며 가능한 모든 실수를 저질렀다"고 지적했다. 이스라엘군이 인도주의적 지원을 통해 적에게 자원을 공급하고, 시간·자원 관리에 소홀한 채 교전을 벌여 병력을 소진했으며, 국제적 지지마저 잃었다는 것이다.


특히 구호품 지원이 원활히 이뤄지지 않아 하마스가 가자지구의 기아 위기를 내세워 선전전을 벌일 수 있도록 한 점을 문제 삼았다. 또한 이스라엘군이 같은 지역에서 느린 속도로 반복적으로 작전을 폈고, 임무 달성보다 병력 유지에 신경 쓴 데다 하마스의 게릴라 전술에 적절히 대응하지 못했다고 꼬집었다.


다만 '기드온의 전차' 작전으로 하마스 인프라가 파괴됐고 지도부가 타격을 받는 등 일부 성과도 인정했다. 군사적 압력 덕에 하마스가 석방하려는 인질 숫자가 늘어났고 휴전 협상 테이블에서 하마스의 요구 수준이 낮아졌다는 평가도 담겼다.

한편 이스라엘군은 이 문서가 당국의 허가 없이 배포된 것이라며 진상조사에 착수했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
