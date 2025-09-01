블랙이글스, 광산뮤직ON페스티벌서 2년 연속 '에어쇼'

대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'가 올해도 광산뮤직ON페스티벌 하늘을 수놓는다.

광주 광산구는 '블랙이글스'의 축하 특별 비행이 확정돼 오는 21일 제 3회 광산뮤직ON페스티벌 둘째 날 황룡친수공원 상공에서 에어쇼를 펼친다고 1일 밝혔다.

국산 초음속 항공기 T-50B 8대 편대로 구성된 블랙이글스는 고도의 결속력을 기반으로 한 특수비행을 선보인다. 지난해 5월 열린 제2회 광산뮤직ON페스티벌에서도 블랙이글스의 비행은 시민들이 꼽은 '최고의 하이라이트'였다.

광산구는 시민 호응에 힘입어 올해도 특별 비행을 요청했고, 블랙이글스가 이에 화답했다. 구는 가을 하늘을 배경으로 펼쳐질 이번 에어쇼가 관람객들에게 특별한 경험이 될 것으로 기대하고 있다.





