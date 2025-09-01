본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경주시의회, 국책사업추진 및 원전특별위원회 성명서 발표

영남취재본부 최대억기자

입력2025.09.01 15:24

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기존 건식저장시설 지원 방안 명문화 및 방사성폐기물 지원수수료 약속 이행 촉구

경주시의회 국책사업추진 및 원전특별위원회(위원장 오상도)는 1일 경주시청 본관 앞에서 경주시 원전범시민대책위원회, 동경주발전협의회와 함께 기존 건식저장시설 지원 방안 명문화 및 중·저준위 방사성폐기물 지원수수료 약속이행을 촉구하는 공동 성명서를 발표했다.


이번 성명서에서는 최근 제정된 고준위 특별법의 후속 시행령 입법예고안에 기존 설치·운영 중인 건식저장시설(캐니스터·맥스터)에 대한 보상방안이 반영되지 않았음을 지적했다.

경주시의회, 국책사업추진 및 원전특별위원회 성명서 발표
AD
원본보기 아이콘

또한 중·저준위 방폐장 유치 당시 매년 85억원의 지원수수료를 지원하기로 약속했으나 실제로는 방폐물 반입 지연으로 연 16억원에 불과한 점 또한 지적하고 있다.

이날 성명서 발표에 참석한 한 시민은 "우리 경주시는 국가에너지 정책을 위하여 많은 부담을 치르고 있다"며 "더 이상 경주시민의 희생을 무시하고 정당한 보상방안을 마련하지 않을 시 방폐물 반입을 막는 등 행동에 나설 것이다"고 말했다.


오상도 경주시의회 국책사업추진 및 원전특별위원회 위원장은 "정부는 현재 설치된 건식저장시설에 대한 보상방안을 명문화하고, 기존의 약속대로 매년 85억원의 방폐물 반입에 따른 지원금을 지원해야 한다"며 "우리 경주시의회는 경주시민의 희생과 헌신이 제대로 보상받을 수 있도록 적극 노력해 나가겠다"고 전했다.


한편, 오는 3일 동경주 주민 천여 명이 산업통상자원부 앞에서 기존 건식저장시설 보상 방안에 대해 집회를 가질 예정이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기