임진달 HS효성첨단소재 대표이사, 베트남과 경제 협력 논의

한·베 수교 33주년 기념 행사 참석

부호 주한 베트남 대사 만나 협력 강조

2007년 베트남 진출해 현재 1만명 고용

HS효성첨단소재 HS효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 188,700 전일대비 1,400 등락률 -0.74% 거래량 2,846 전일가 190,100 2025.09.01 11:49 기준 관련기사 HS효성첨단소재, 타이어스틸코드 매각 우협에 베인캐피탈HS효성, 수해 복구 지원 성금 1억원 기부…조현상 "깊은 위로 전한다"HS효성첨단소재, 글로벌 ESG 평가서 최고 등급 획득…CDP 공급망 평가 'A' 전 종목 시세 보기 close 가 베트남과의 협력을 꾸준히 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

HS효성첨단소재는 임진달 대표이사가 지난달 29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 베트남 국경일 80주년 및 한·베 수교 33주년 기념행사에 참석했다고 1일 밝혔다. 임 대표는 행사에서 부호 주한 베트남 대사를 만나 양국의 경제 협력 방안 및 탄소섬유 등 사업 투자 계획을 논의했다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사(왼쪽)와 부호 주한 베트남 대사(오른쪽)가 지난달 29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 베트남 국경일 80주년 및 한·베 수교 33주년 기념 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. HS효성첨단소재 AD 원본보기 아이콘

HS효성 HS효성 487570 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 1,200 등락률 -2.02% 거래량 4,528 전일가 59,400 2025.09.01 11:49 기준 관련기사 HS효성, '한국-베트남 포럼'서 탄소섬유 중심 협력비전 공유조현상 HS효성 부회장, 베트남 또럼 서기장 '명예박사' 추천…한·베 경제외교 가교 역할HS효성, 올 2분기 잠정 영업이익 108억원 전 종목 시세 보기 close 은 베트남을 자사의 대표적인 해외 진출 성공 사례로 평가한다. 지난 2007년 베트남에 처음 진출한 후 현재까지 약 46억 달러(6조4000억원대)를 투자하고, 1만명 이상의 현지 직원을 고용하고 있다. 베트남 남부의 동나이성, 바리아붕따우성과 중부 꽝남성에 생산기지를 구축해 고성능 타이어코드와 테크니컬 얀, 탄소섬유 등 첨단소재를 생산한다.

임 대표는 "베트남은 HS효성의 글로벌 공급망과 미래 성장 전략에서 중추적인 위치를 차지하고 있다"며 "이번 논의를 통해 양국 간 협력 관계가 더욱 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>