"학교 공간이 세계시민으로 성장시킨다"

대전교육청, '제10회 세계시민교육 국제회의'참석

학교 공간은 단순한 건축물이 아니라 민주주의와 세계 시민교육으로 성장시키는 가치 있는 공간임을 확인했다. 아울러 공간에 화해와 협력, 치유와 공감의 철학을 적용할 때 학생들이 갈등을 넘어 평화를 창조하는 세계시민으로 성장할 수 있음도 재확인했다.

대전시교육청이 지난 8월 27일부터 30일까지 서울드래곤시티와 유네스코 아태교육원(APCEIU)에서 열린 제10회 세계시민 교육 국제회의에서 '세계 시민교육과 학교 공간 재구조화'를 주제로 발표해 국제 교육 관계자들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 국제회의는 아·태지역 유네스코 활동가, 교수, 교사 교육자 등 500여 명이 참석해 '탈진실 위기 속 세계 시민교육과 민주주의'를 주제로 심도 있는 논의를 진행했다.

참여자들은 학교 공간을 단순한 물리적 차원에서 접근하는 것을 넘어, 평화적 가치를 체험하고, 세계시민으로서 책임과 연대를 배우는 배움터로서의 공간 가치를 공유했다.

한국 대표로 참여한 조성준 장학사(대전시교육청 시설과 미래학교담당)는 발표에서 "평화의 집단적 서사를 회복한다는 것은 단순히 과거를 기억하는 것을 넘어, 학생·교사·지역사회가 함께 새로운 공존의 이야기를 만들어가는 과정이며, 학교 공간혁신은 이를 실천할 수 있는 무대가 돼야 한다"고 강조했다.

해외 전문가들도 다양한 의견을 제시했다. 모로코의 라네이 전문관은 "공간 재구조화는 단순한 리모델링이 아니라 협력 문화를 형성하는 배움의 과정"이라고 밝혔다.

태국 교육부 워리스 관계자는 "화해의 철학과 공간을 접목할 경우 학생들의 민주적 역량과 평화적 공존이 강화될 수 있다"고 언급했다.

일본의 심리학자 마카토 교수는 "오픈 라운지와 공동체 학습공간은 학생들이 협력과 존중을 배우는 훈련장이 된다"고 설명했다.

대전시교육청 백승영 시설과장은 "공간은 잠재적 교육과정의 차원에서 학생들에게 보이지 않는 메시지를 전달한다"며 "토론·협력형 교실 배치는 성별이나 배경에 따른 차별 없이 학습 참여 기회를 균등하게 보장하고, 민주적 학교문화를 내재화할 수 있다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자



