건강기능식품 브랜드 '대원헬스랩', '대원헬스'로 사명 변경

이번 브랜드명 변경은 기존보다 더욱 직관적이면서도 소비자 친화적인 이름으로 브랜드의 정체성을 명확히 전달하고, 고객의 신뢰와 시장 접근성을 제고하겠다는 의지를 담았다.

대원헬스는 '건강의 대원칙'이라는 신규 슬로건도 선보였다. 이는 건강의 기본 원칙과 핵심 가치에 충실한 제품만을 지속적으로 선보이겠다는 뜻을 반영했다.

대원제약은 지난 4월 프로바이오틱스 유산균으로 시작해 꾸준히 라인업을 확장해 온 '장대원'을 '대원헬스랩'으로 변경하며 종합 건강기능식품 브랜드로 안착시킨 바 있다. 이번 브랜드명 변경은 이러한 성과를 바탕으로 브랜드 가치를 보다 명확하고 직관적으로 전달하기 위한 전략적인 행보다.

앞으로 대원헬스는 다양한 기능성 제품군과 연령대별 체계적인 라인업을 구축해 고객들의 건강 증진에 기여하고, 국내 건강기능식품 시장에서 경쟁 우위를 확보해 나갈 계획이다. 또한 확고한 소비자 신뢰를 기반으로 시장 점유율 확대에도 박차를 가할 예정이다.

백인영 대원제약 헬스케어사업본부 본부장은 "소비자가 쉽게 이해하고 기억할 수 있는 브랜드명을 통해 시장 내 입지를 한층 공고히 하고자 한다"며 "건강의 대원칙을 지킴으로써 소비자들의 올바른 습관 형성에 도움이 되고 소비자들이 신뢰할 수 있는 제품을 꾸준히 선보이겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



