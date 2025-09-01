현대차, 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 개최

현대자동차가 캐스퍼 출시 4주년을 맞아 '캐스퍼 굿즈 디자인 공모전'을 개최하고 우수 디자인을 상품화해 연말부터 판매한다고 1일 밝혔다.

참가자는 캐스퍼 일렉트릭을 상징하는 캐릭터 '디보(DIBO)'를 활용해 굿즈를 디자인하면 된다. 디보는 캐스퍼 일렉트릭 2열 도어에 새겨져 있는 캐릭터다.

는 대상·최우수상·우수상 등 3개의 우수작을 선정해 다음 달 15일 발표한다. 상금은 대상 300만원, 최우수상 150만원, 우수상 50만원이다. 또한 현대차는 우수작으로 선정된 디자인을 상품화해 연말부터 각종 광고·홍보에 활용할 계획이다. 캐스퍼 온라인, 현대샵, 네이버 스토어 같은 온라인 판매 플랫폼뿐 아니라 캐스퍼 스튜디오 및 현대 모터스튜디오 등 오프라인 공간에서도 굿즈를 판매할 예정이다.

참가자는 굿즈 디자인 등 필요 서류를 현대차 메일로 오는 30일까지 제출하면 된다. 자세한 내용은 캐스퍼 홈페이지에서 확인 가능하다.

한편 현대차는 9월 둘째주 각양각색으로 꾸며진 캐스퍼를 전시하고 체험할 수 있는 팝업 전시 '캐스퍼 소셜 클럽: 캐스퍼 취향 충전소'를 진행하는 등 캐스퍼의 매력을 느낄 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속 공개할 예정이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



