[인사]건국대학교

입력2025.09.01 08:38

◇서울캠퍼스

▲ 대학원 산업경영융합학부장 심동녘 ▲ 대학원 화공·생명·에너지공학부장 김기출 ▲ 대학원 전기전자공학부장 박성정 ▲ 대학원 기계·로봇·자동차공학부장 이창우 ▲ 대학원 컴퓨터공학부장 하영국 ▲ 대학원 사회환경공학부장 하동호 ▲ 건축대학 건축학부장 김영석 ▲ 공과대학 사회환경공학부장 박대룡 ▲ 수의과대학 수의학교육실장 김재환 ▲ 체육부장 박종학 ▲ 교무처 학사팀장 김진욱 ▲ 총무처 인사팀장 장정용 ▲ 정보통신처 정보운영팀장 김종설 ▲ 정보통신처 정보인프라팀장 이영일 ▲ 경영전문대학원 행정실장 겸 경영대학원 행정실장 겸 경영대학 행정실장 남기열 ▲ 농축수의과학대학원 행정실장 겸 농축대학원 행정실장 이창길 ▲ 공학대학원 행정실장 겸 정보통신대학원 행정실장 최미연 ▲ 예술디자인대학원 행정실장 양인 ▲ 융합과학기술원 행정실장 안형렬 ▲ 일우헌 행정실장 공종국 ▲ 언어교육원 행정실장 박재희 ▲ 산학협력단 경영지원팀장 이중혁 ▲ 산학협력단 IP사업지원팀장 봉상철


◇글로컬캠퍼스

▲ 생활관장 겸 생활관 행정실장 김용만 ▲ 교무처 교무팀장 윤기현 ▲ 교무처 학사지원팀장 김상민 ▲ RISE사업단 사업운영본부장 김기종 ▲ 중원도서관 학술정보팀장 김영관




