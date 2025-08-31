양천구, 치매가족 교육·힐링 프로그램 운영

치매 돌봄 부담 덜고 정서적 지지 강화

서울 양천구(구청장 이기재)는 치매극복의 날(9월 21일)을 맞아 치매 환자 가족과 보호자를 위한 맞춤형 지원 프로그램을 9월 한 달간 운영한다고 31일 밝혔다. 이번 프로그램은 돌봄 부담을 줄이고 정서적 지지를 넓히기 위한 교육, 힐링, 나들이 등 다양한 내용으로 구성됐다.

양천구, 찾아가는 무료 치매검진에서 인지선별검사 실시 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

치매가족 교육 프로그램 ‘희망 다이어리’는 9월 2일부터 30일까지 매주 화와 목요일 오후 2시에 양천구 치매안심센터 5층 가족카페에서 총 9회 운영된다. 치매 이해, 스트레스 관리, 보호자 역할 안내 등 실질적 교육으로 가족들이 돌봄 어려움을 완화할 수 있도록 돕는다.

이어 9월 5일부터 매주 금요일 오후 2시에는 치매가족 힐링 프로그램 ‘피어나’가 음악 수업, 합주, 노래 만들기, 음악극 체험 등으로 보호자들의 마음 치유를 지원하며 11월 14일까지 계속된다.

9월 19일에는 치매가족 10가구가 서울시청광장에서 열리는 ‘치매극복의 날 기념행사’에 참석해 문화공연 관람과 홍보부스 체험을 통해 친목과 추억을 나눌 예정이다. 그 외에도 미술, 숲 체험, 텃밭 가꾸기 등 다양한 치매환자 가족 프로그램을 상시 운영 중이다.

양천구 치매안심센터는 맞춤형 사례관리, 인지선별검사, 찾아가는 치매 선별검진, 조호물품 제공, 인식개선 캠페인 등 다각적 치매 지원 서비스를 제공하며, 지난해 ‘서울시 치매관리사업 평가’에서 우수기관으로 선정돼 모범 자치구로 인정받았다.

이기재 양천구청장은 “이번 프로그램이 치매환자를 돌보는 가족들에게 유익한 정보와 따뜻한 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회 중심 돌봄 체계를 강화해 치매환자와 가족 모두 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>