시진핑, 열병식 전 정치국 회의주재…'민족단결' 법률안 논의

소수민족 통합심화 내용 법률안 검토

시진핑 중국 국가주석이 29일(현지시간) 중국공산당 중앙정치국 회의를 주재하고 소수민족 통합을 심화하는 내용의 법률안을 검토했다.

'전승절 80주년' 열병식을 통해 외부 세계의 우군을 결집시키려는 중국이 내부적으로는 민족정책의 법제화를 추진해 결속을 다지려는 것으로 풀이된다.

관영 신화통신에 따르면 시 주석 주재로 정치국은 회의를 통해 '중화인민공화국 민족단결 진보 촉진법'의 초안에 대해 논의했다.

이 법의 제정 목적은 당이 민족 관련 사무에서 거둔 이론과 실천의 성과를 입법을 통해 국가 전체의 의지로 전환하고 중화민족의 응집력과 구심력을 더욱 강화하는 것이라고 신화통신은 전했다.

회의는 각 민족이 폭넓게 교류하고 어울릴 것, 함께 단결하고 분투할 것, 함께 번영하고 발전할 것을 촉진해야 한다고 강조했다.

이날 소식은 시 주석이 앞서 시짱(西藏·티베트) 자치구를 방문해 티베트의 정치·사회적 안정과 민족 단결, 종교 화합을 유지해야 한다고 강조한 지 열흘도 안 돼 나온 것이다.

시 주석은 지난 20일 시짱자치구 60주년 행사 참석차 티베트 성도 라싸를 방문했다. 그의 집권 이래 두 번째 티베트 방문이었다.

문채석 기자



