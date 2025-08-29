본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주지역 전통시장 건축물 규제 완화된다

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.29 15:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강수훈 시의원, '건축 조례 개정안' 상임위 통과
"불법용도 이행강제금 75% 감경…지역경제 활력"

강수훈 광주시의원.

강수훈 광주시의원.

AD
원본보기 아이콘

광주지역 전통시장의 건축물에 대한 규제가 대폭 완화될 전망이다.


29일 광주시의회에 따르면 강수훈 의원(더불어민주당, 서구1)이 대표 발의한 '광주시 건축 조례 개정안'이 제336회 임시회 제1차 산업건설위원회의 심사를 통과했다.

개정안은 전통시장 특성 등을 고려해 일정 요건을 충족한 경우 불법용도 건축물에 부과되는 이행강제금을 75%까지 감경하는 내용을 담고 있다.


감경 요건은 ▲'전통시장·상점가 육성 특별법'에 따른 전통시장 있는 건축물 ▲1992년 6월 1일 이전 건축물로, 변경된 용도의 주변 건축물과 조화 ▲위반 면적이 50㎡ 이하 ▲위반행위 정도와 동기 및 공중에 미치는 영향 등을 고려해 감경이 필요하다고 허가권자가 인정할 것 등이다.


강 의원은 "전통시장은 시민들 삶과 오랜 세월 함께해 온 생활경제의 터전이다"며 "개정안은 상인들의 불가피한 상황을 제도적으로 보완해 지역경제 활력 회복에 기여하려는 취지다"고 설명했다.

강 의원은 이어 "개정 조례안은 시민들의 생활경제를 지키고, 전통시장의 자생적 발전을 돕는 의미 있는 첫걸음이 될 것이다"며 "본회의 의결까지 책임 있게 추진해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 반드시 만들어 내겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]5억 아파트 전세금 3억5000만원까지만…정부, 전세보증 LTV 70%로 낮춘다 [단독]5억 아파트 전세금 3억5000만원까지만…정부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기