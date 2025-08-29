진도군, 전남 청년4-H회원 '한마음 야영교육' 성료

500명 참여…"AI 시대 과학영농 선도"

진도군은 지난 26~28일 사흘간 공설운동장 일원에서 '2025 전남 청년 4-H회원 한마음 야영교육'을 성황리에 개최했다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군은 지난 26~28일 사흘간 공설운동장 일원에서 '2025 전남 청년 4-H회원 한마음 야영교육'을 성황리에 개최했다.

이번 행사에는 김영록 전남도지사, 김희수 진도군수, 허승원 전남도 4-H연합회장과 함께 도내 21개 시·군 청년 회원 약 500명이 참석해 청년 농업인들의 교류와 화합을 다졌다.

'AI 과학영농 시대! 청년 4-H가 선도한다!'를 주제로 열린 이번 야영교육에서는 시·군별 교류 활동을 통해 각 지역의 농업 현황과 청년 창업사례를 공유하며 협력 방안을 모색했다. 개회식 이후 진행된 한마음 음악회, 단합 체육활동, 봉화식 등은 공동체 의식과 협동심을 키우는 계기가 됐다.

행사장에는 각 시·군의 농산물을 활용한 가공 제품 전시관이 운영돼 지역 농산물 부가가치 제고를 위한 청년들의 창의적 아이디어가 공유됐으며, 참가자들은 전남 농업의 미래를 열어갈 다양한 가능성을 확인했다.

김희수 군수는 "청년 4-H회원들은 농촌의 미래를 열어가는 소중한 주역"이라며 "특히 인공지능과 과학영농 시대를 선도하는 핵심 인력이 바로 청년 농업인"이라고 강조했다.

이번 야영교육은 단순한 교류의 장을 넘어 청년 농업인이 미래 농촌의 리더로 성장하는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다. 전남 청년 4-H연합회는 이번 행사를 계기로 지역 간 교류와 협력을 강화해 전남 농업과 농촌의 지속 가능한 발전에 기여할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



