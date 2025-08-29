'US스틸 인수' 일본제철, 美에 5조5000억원 규모 신규 제철소 건설

미 철강기업 US스틸을 인수한 일본제철이 40억달러(약 5조5480억원)를 투자해 미국에 신규 제철소를 건설한다고 29일 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했다.

일본제철은 2029년 가동을 목표로 신규 전기로 제철소를 짓기로 했다. 이 제철소는 고로보다 효율성이 뛰어나고 친환경적인 대형 전기로 2대로 구성되며 연 300만t의 철강 제품을 생산한다는 계획이다.

US스틸 공장.

내년 상반기에 부지를 선정할 예정으로 아직 제철소 건설 장소는 확정되지 않았다. US스틸 이사회 의장인 모리 다카히로 일본제철 부회장은 닛케이에 "이미 여러 주로부터 문의받았으며, 부지 조건이나 노동력 등을 검토해 최종적으로 결정할 것"이라고 밝혔다.

회사 측은 이번 투자를 통해 실적 부진에 빠진 US스틸의 경쟁력을 높이고 도널드 트럼프 미국 대통령이 요구해온 미국 제조업 기반 강화와 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

US스틸은 한때 세계 1위에 올랐던 미국 대표 철강기업이나 경쟁에서 밀리며 지난 6월 일본제철에 매각됐다. US스틸은 지난해 순이익이 3억8400만달러로 전년 대비 57% 급감했다.

일본제철은 US스틸 매각에 반대하는 미국 정부를 설득하며 대규모 투자와 고용을 약속하고, 경쟁력을 회복시켜 다시 미국 최대 철강 기업으로 복귀시킨다는 목표를 제시했다.

일본제철은 최근 미국 인디애나주 게리 제철소에 있는 US스틸 최대 고로와 주변 설비 보수 작업에 내년 31억달러를 투자한다는 계획도 발표한 바 있다.





오수연 기자



