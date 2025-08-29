유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 3.53P 오른 801.96 출발(0.44%↑)
2025년 08월 29일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ
"이제 못 먹게 될 수도"…장어 거래 '규제' 움직임 나오자 '발칵' 뒤집힌 日
"아빠, 왜 돈 준다는 아저씨 뽑았어요?"…이준석 올린 동영상, 이유는
"전자 팔찌 채우자"…'머리채 사진' 확산에 터질게 터진 베네치아
'강원도 감자빵' 때문에 日 난리…우르르 몰려 "꼭 먹을래요"
"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'
오늘 경술국치일인데…욱일기·일본군 모자 버젓이 '판매 중'
가장 정확한 답 내놓는 무료 AI…챗GPT는 2위, 1위는 어디?
"최대 징역 20년, 태형 15대"…속수무책 전자담배에 칼 빼든 이 나라