[클릭 e종목]"SK리츠, LTV 정상화 긍정적…목표주가↑"

NH투자증권은 29일 SK리츠 SK리츠 395400 | 코스피 증권정보 현재가 5,020 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,945 2025.08.29 개장전(20분지연) 관련기사 리츠 108조원 사상 최대인데…이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'[클릭 e종목]"SK리츠, 외형·배당↑…주가 상승여력 35.5%"상장리츠, 日보다 1년 늦었는데 17배 차이…세제부터 바꿔야 전 종목 시세 보기 close 의 목표주가를 기존 6800원에서 7300원으로 상향했다. 무위험이자율 하향 조정에 따른 자기자본비율(COE) 하락과 담보인정비율(LTV) 정상화 등을 이유로 들었다.

이은상 NH투자증권 연구원은 "전환사채 잔액은 3월 말 기준 871억원이었으나 지난 6월 추가 전환청구를 통해 현재 671억원까지 줄었다"면서 "이 중 440억원의 전환가액은 4706원, 231억원의 전환가액은 5025원으로 전환가능 주식 수는 1395만주이다. 이는 발행주식 수의 5%에 불과해 희석 우려가 낮고, 6개월 뒤면 종료되는 전환 청구 역시 긍정적"이라고 설명했다.

자산재평가 통한 LTV 정상화 역시 긍정적이라고 분석했다. 이 연구원은 "세법 시행령 개정 이후 자산재평가이익이 배당 의무에서 제외됐다"면서 "기존 자산재평가이익은 재무제표 반영 시 이익으로 분류되어 배당 의무를 져야 하는 문제가 있었다"고 설명했다.

이어 "작년 말 SK-C타워 편입 이후 일시적으로 66%까지 상승한 LTV를 정상화하기 위해 자산 감정평가를 진행했고 차입 일부(485억원) 역시 상환했다"면서 "자산 감정평가를 통해 확인한 보유 자산의 가치는 취득원가 4조4000억원 대비 12% 상승한 수준인 4조9000억원이다. 이는 6월 결산 재무제표에 반영될 예정이며, 이를 고려했을 때 LTV는 59%로 하락 가능하다"고 말했다.

이 연구원은 "금융비용 절감에 따른 이익 체력 증진으로 내년 하반기 이후부터 자본전입 없이 배당 지급이 가능할 것"이라고 전망했다. 그는 "상반기 중 3983억원의 리파이낸싱을 진행해 조달금리는 3.2%(기존 4.1%)로 하락했다"면서 "이는 연간 금융비용 38억원 절감에 해당하며 조달금리 하락을 반영한 2026년 예상 주당배당금은 265원이다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>