대구지방보훈청, 국가유공자 초청 영화관람 행사 개최

광복 80주년 맞아 KT와 함께 다큐멘터리 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’ 상영

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 28일 대구 동성로 CGV 현대에서 국가유공자 초청 영화관람 행사를 열었다.

대구지방보훈청이 국가유공자 초청 영화관람 행사를 개최하고 기념촬영하고 있다. 대구지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 광복 80주년을 맞아 KT가 마련한 자리로, 대구 지역 국가유공자와 유족 등 100여명이 초청돼 다큐멘터리 영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'을 관람했다.

영화는 홍범도 장군을 중심으로 한 독립군의 활약과 국군의 뿌리를 조명했다.

KT 관계자는 "나라를 위해 헌신하신 국가유공자분들의 숭고한 희생을 기리고 국가영웅을 존중하는 문화를 확산하기 위해 다양한 예우 활동을 이어가고 있다"며 "짧은 시간이지만 의미 있는 시간이 됐길 바란다"고 말했다.

김종술 대구지방보훈청장은 "광복 80주년을 맞아 뜻깊은 행사를 마련해 주신 KT에 깊이 감사드린다"며 "다양한 사회공헌 활동과 연계해 국가유공자 예우 강화와 보훈문화 확산에 힘쓰겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



