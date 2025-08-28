산림청 "베트남서 'REDD+' 추진 첫 단추"

산림청이 베트남에서 국외 산림 탄소축적증진사업(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation plus·이하 REDD+)을 추진하기 위한 첫 단추를 뀄다.

산림청은 28일 베트남 농업환경부와 REDD+ 타당성 조사 및 민관협력 참여 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의는 지난 8일 쩐 득 탕 베트남 농업환경부 장관이 한국을 찾았을 때 체결한 협력합의서(LoA)의 후속 조치로 마련됐다. 이 자리에서 양측은 베트남 현지 4개 성의 타당성 조사와 우리 기업의 REDD+ 참여에 관한 계획을 논의했다.

또 목재 보드류 등을 생산하는 국내 기업 '유니드비티플러스'는 선라(Son La) 지역에서 REDD+ 사업을 추진하기 위한 타당성 조사를 지난 4월부터 진행하는 중이다. 타당성 조사에서 감축 실적에 대한 경제성이 확인되면 REDD+사업에 참여할 예정이다.

REDD+는 개발도상국의 산림 전용·황폐화 방지로 온실가스 배출을 줄이는 활동이다. REDD+를 통해 확보한 온실가스 감축 실적은 국가 간 이전으로, 원조국이 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성에 반영할 수 있다. 베트남에서 탄소감축 성과를 거둔 만큼 한국 NDC에 반영할 수 있는 것이다.

이에 산림청은 REDD+ 사업을 활성화하기 위해 국내 법·제도적 기반 구축과 참여 기업에 대한 지원책 마련에 집중하고 있다.

2023년부터 라오스에서 REDD+ 사업을 통해 150만㏊ 규모의 준국가 수준 사업을 이행 중이며, 온두라스에서는 내년부터 630만㏊ 규모의 국가 수준 사업을 본격적으로 시작한다.

베트남 REDD+는 최근 체결한 협력합의서에 따라 200만㏊ 사업 부지를 확보, 2030 국가 온실가스 국제 감축 목표(3750만t)의 13%에 해당하는 500만t 달성에 기여할 것으로 기대된다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 "REDD+ 사업에 국내 기업이 지속해서 참여할 수 있도록 길을 열어나가겠다"며 "이를 위해 정부는 부지 확보 등 협상과 기술지원을, 기업은 투자를 담당하는 민관협력 사업 모델을 발굴하는 투트랙 방식을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.





