강진군 육아지원센터, 보육서비스 우수사례 ‘대상’

전남 강진군 육아지원센터가 농림축산식품부와 한국 농어촌희망재단이 주관하는 2025년 농촌형 보육 서비스 지원사업 우수사례 공모에서 대상을 받았다.

강진군 제공

28일 강진군에 따르면 센터가 운영하는 '찾아가는 돌봄교실'은 보육시설이 부족한 면 단위 지역을 직접 찾아가 오감 발달 프로그램, 문화 체험 활동, 이동식 장난감·도서 대여, 읽기 중재 프로그램, 부모 대상 힐링 프로그램 등을 제공한다.

이를 통해 아이들은 사회성과 창의력을 키우고, 부모들은 양육 부담을 덜었다. 지역사회는 보육 환경 개선과 일자리 창출 효과를 얻었다.

군은 이번 수상이 아동 친화 도시 정책과 맞닿아 있다고 밝혔다. 이수민 센터장은 "아이와 부모 모두가 행복한 사회를 위해 중추적 역할을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자



