에어부산, 이디야커피와 손잡고 ‘하늘 위 카페’ 연다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.28 08:25

9월 국제선 기내서 커피·스낵 판매… 한 달간 할인 이벤트도

에어부산(대표 정병섭)이 이디야커피와 손잡고 오는 9월 '하늘 이디야 기내 1호 마켓'을 열고 국제선 기내를 카페로 꾸민다.


에어부산은 9월 1일부터 국제선 탑승객들에게 이디야 마일드 아메리카노(HOT) 등 커피 3종과 스낵류 3종을 판매한다.

메뉴는 기내 식음료 안내 책자 '카페 블루'에서 확인할 수 있다.


특히 이번 오픈을 기념해 9월 한 달간 이디야 커피 1종과 스낵 1종을 함께 구매하면 1000원을 할인해 준다. 해당 할인은 '카페 블루'에서 운영 중인 다른 이벤트와도 중복으로 적용돼 합리적인 가격으로 즐길 수 있다.


에어부산 관계자는 "국내 대표 커피 브랜드와 협업해 하늘 위에서 색다른 카페 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "고객 취향에 맞춘 차별화된 기내 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

에어부산 하늘 이디야 기내 1호 마켓 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
