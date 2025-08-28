본문 바로가기
한화, '마스가 상징' 필리조선소에 50억 달러 투자 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①한화그룹, 미 필리조선소에 50억달러 투자
②노란봉투법, 적용 경계 불명확…혼란 확산
③트럼프, Fed 이사회 과반 장악 의지…독립성 훼손 우려

한화, '마스가 상징' 필리조선소에 50억 달러 투자 [3분 브리프]
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승…엔비디아 실적 기대감
○트럼프 'Fed 흔들기'에 시장 반응은 차분
○美 국채 장기물 금리 안정…달러는 보합권

■ 한화, 필리조선소에 50억달러 투자…김동관 "중추적 역할 다할 것"
○필리조선소 선박건조능력 연간 20척까지 확대 계획
○한화해운서 유조선 10척 등 수주
○한미 조선협력 이후 첫 성과
■ 악마는 모호성에 있다?…'구멍 숭숭' 노란봉투법에 혼란 가중
○법 적용 경계 불명확…중소기업 현장 혼란 확산
○'교섭 주체' 놓고 원청·하청 충돌 불가피 우려 나와
○선례 되지 않으려 선제적 방어 논리 구축 움직임도 
■ "Fed 이사회 과반 곧 확보" 트럼프, 중앙銀 장악 초읽기…통화정책 독립성 '흔들'
○트럼프 "곧 과반 확보…금리 낮춰야 해"
○쿡 "트럼프, 해임 권한 없어…소송할 것"
○법적 공방 예고…중앙銀 독립성 우려 확산
그래픽 뉴스 : "이러다 중국한테 추월당하게 생겼네"…기술 향상 시급한 '한국 반도체'
○한국 반도체, 중국보다 공정, 양산 기술 앞서지만
○기초와 설계기술은 따라잡혀
○수출입은행 "반도체 기술 향상 시급"

돈이 되는 法
■ 대법 "실질적 토지 이용 곤란 땐 주위토지통행권 인정"
○대법 "대체 통로 있어도 경작 곤란 시 통행권 인정 가능"
○하급심은 대체 경로 존재 이유로 원고 패소 판결
○대법, 법리 오해 지적하며 사건 환송
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082715095449413
■ "언론 보도 피해에 최대 5배 징벌적 손배, 위자료 현실화 발목잡을 수도"
○여당, 언론 피해에 최대 5배 징벌적 손해배상 추진
○법조계 "형평성·실효성 부족, 위자료 논의 위축 우려"
○언론중재위 "신속 해결 중요…소송 남용 막을 장치 필요"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082715114252443
■ 노란봉투법 대응 혼란…로펌 문 두드리는 기업들
○노란봉투법 통과…원청 사용자성·쟁의 범위 확대
○기업들 "경영 위험 커져" 대응 자문·소송 증가할 듯
○전문가 "실질 지배력 불명확…법원 판단 필요"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082715133757842

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

10:00 한국은행 금융통화위원회의 통화정책방향 결정회의

10:00 금리 결정 (8월)


○해외

02:00 미국 5년물 국채 입찰

10:30 일본 BoJ 이사회 위원 Nakagawa 연설

18:00 유럽 소비자 인플레이션 예상치 (8월)

20:30 유럽 ECB 통화정책 회의 보고서

21:30 미국GDP (QoQ) (2분기)

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

23:00 미국 잠정주택매매 (MoM) (7월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 25℃(1℃) ｜최고기온 : 32℃(2℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




