CJ푸드빌, 인테리어 협력업체 대상 '안전 협의회' 개최

CJ푸드빌 인테리어 협력업체 참석자들이 '안전 협의회'에 참석한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=CJ푸드빌 제공]

CJ푸드빌은 협력 업체와의 안전 경영 강화를 위해 '인테리어 협력업체 안전 협의회'를 개최했다고 27일 밝혔다.

서울 중구 CJ푸드빌 사옥에서 진행한 이번 세미나는 중대 재해를 예방하기 위한 ESG 경영의 일환으로 공사 현장의 안전 관리 역량을 높이기 위해 기획됐다. 세미나는 공사 환경 조성 및 관리의 중요성을 공유하기 위해 특별 안전 교육, 공사 현장 안전 관리 가이드 및 사례 소개, 케이스 스터디 등으로 구성됐다. 행사에는 CJ푸드빌의 베이커리와 외식 사업장의 공간 디자인 업무를 수행하고 있는 인테리어 공사 협력업체 12개 사가 참석했다.

CJ푸드빌 관계자는 "이번 세미나는 업(業) 특성과 연계한 다양한 맞춤형 교육 및 시스템 운영 고도화를 통해 협력사와의 파트너십을 강화했다는 점에서 의미가 있다"면서 "CJ푸드빌은 향후에도 정기적인 안전 협의회 및 교육을 통해 협력업체와 동반 성장을 위한 노력을 지속할 예정"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



