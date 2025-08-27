본문 바로가기
신라대, ‘PET-STARTER 토크 콘서트’ 참가자 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.27 08:23

반려동물 산업 동향·창업 기회 공유

신라대학교(총장 허남식) 반려동물특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단이 '2025 PET-STARTER 토크 콘서트' 참가자를 모집한다고 27일 전했다.


이 행사는 내달 18일 신라대에서 열리며 반려동물 산업의 최신 트렌드와 창업 기회를 공유하고 학생들의 진로 선택을 돕는 자리가 될 전망이다.

토크 콘서트에서는 ▲안녕하개 이상훈 대표가 '문제 행동에서 관계 회복으로' 주제로 창업 경험을 ▲이규원 번역가가 '히어로에서 만나는 반려동물' ▲임태현 번역가가 '텍스트를 넘어 (동물의) 마음까지 번역하다' 주제로 글로벌 콘텐츠 확장 가능성을 전한다.


참가는 신라대 재학생·교직원뿐 아니라 예비 대학생, 지역 주민 누구나 현장 등록으로 가능하다. 자세한 내용은 신라대 I-URP사업단 홈페이지에서 확인할 수 있다.


배일권 I-URP사업단장은 "이번 행사는 반려동물학과 학생뿐 아니라 다양한 전공 학생들이 산업을 새로운 시각에서 바라보고 창업과 진로에 대한 두려움을 극복하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

'2025 PET STARTER 토크 콘서트' 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

