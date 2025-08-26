하남시 "주민의견 반영하라"…동서울변환소 경관 '조건부 의결'

동서울변환소 경관 심의

3차 심의서도 '조건부 의결'

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 22일 시청에서 동서울변환소 옥내화 등 해당 건축물에 대한 '2025년 제7회 경관심의(공공디자인심의위원회)'를 열고 주민의견을 반영하라는 내용으로 조건부 의결했다고 26일 밝혔다.

이번 심의는 지난해 9월 4일 최초 경관심의가 신청된 이후 건축물의 경관성 개선과 시민들의 의견을 반영하기 위해 최초 본심의와 2차 심의시 재검토 의결되었으며, 1년이 경과한 3차심의에서 최종 조건부 의결하였다.

심의에서는 건물의 외형과 정면 디자인, 야간 경관 계획 등이 주요하게 논의됐으며, 한국전력공사(이하 "한전")가 지난해 12월 보도자료 등을 통해 제시한 첫째 주민 수용성 강화, 둘째 120명 이상이 근무할 수 있는 사무실 조성, 셋째 주민 편의시설을 포함한 복합사옥 건립 등의 계획을 반영하는 조건으로 의결했다.

앞서 한전은 보도자료를 통해 동서울변환소를 동서울전력지사·한전KPS 등 6개 유관기관 직원이 근무하는 업무 겸용 복합사옥으로 꾸미고 HVDC 엔지니어링센터와 연구·교육·전시 공간을 갖춘 '에너지 허브'를 구축하겠다고 밝힌 바 있다. 또한, 주요 전력 설비를 건물 안으로 이전해 소음 문제를 해결하고, 외관 디자인에는 주민 의견을 충분히 반영하겠다는 계획도 내놓은 바 있다.

한편, 하남시는 그동안 지역주민 대표로 구성된 민관협치위원회에서 변전소 관계자 감일총연합회, 시민, 비상대책위원회, 유관단체장이 참여한 가운데 3차례의 논의를 거치는 등 해결을 위해 다양한 노력을 해왔고,

지난 7월에는 서울 신양재 변전소, 경기 평택 고덕 변전소, 하남 감일 동서울변전소 등 3곳을 직접 방문해 현장을 점검했다.

또한, 비상대책위원회에서는 시에 산업통산자원부 면담을 요청함에 따라 시에서는 산업통산자원부와 면담을 주선 하기도 했다.

아울러 최근 일부 언론을 통해 제기된 한전의 일방적인 주장에 대하여는 유감을 표했다.

한전은 국토교통부 경관심의 운영지침에 '주민 의견 수렴'이 포함되지 않았다며, 시가 근거 없는 조건을 달아 사업을 고의적으로 지연시키고 있다고 주장한 것에 대해서,

시 관계자는 "경관심의는 관련 법과 규정에 따라 전문가들이 판단하는 절차이며, 대규모 기피시설이 설치됨에 따라 주민생활의 큰 영향을 미치는 사안으로 작년 7월 공식 주민설명회가 무산된 이후 추가적인 주민설명회도 없이 진행되고 있어, 주민 의견을 반영하는 것은 지자체의 당연한 책무"라고 언급했다.





