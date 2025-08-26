롯데GRS, 싱가포르 시장 진출…"K버거 글로벌 확장 가속"

현지 F&B 기업 카트리나 그룹과 MF 계약

내년 2월 싱가포르 1호점 개점 목표

롯데GRS는 K버거의 글로벌 확장 전략에 속도를 내기 위해 싱가포르 F&B(식음료) 그룹 '카트리나(Katrina Group)'와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

(왼쪽부터)이권형 롯데GRS 글로벌사업부문 상무, 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장), 차우철 롯데GRS 대표이사와 카트리나 그룹 알란 고 대표, 크리스탈 고 이사가 지난 25일 롯데월드타워에서 마스터 프랜차이즈 계약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 롯데GRS 제공

카트리나 그룹은 싱가포르에서 F&B 및 호스피탈리티 전문 사업을 전개하며 다수 외식 브랜드와 호텔 숙박업을 운영하고 있다. 외식 사업에 대한 전문성이 높다고 롯데GRS 측은 설명했다.

롯데GRS는 카트리나 그룹과의 마스터 프랜차이즈 계약 체결을 통해 베트남·미얀마·라오스·몽골·말레이시아에 이어 내년 2월 싱가포르에 롯데리아 1호점 오픈을 계획하고 있다. 롯데리아만의 K버거 경쟁력과 현지 파트너의 운영 역량 시너지를 통해 싱가포르 시장에서 안정적인 진출을 도모할 계획이다.

차우철 롯데GRS 대표는 "싱가포르는 아시아 외식 시장의 중심지로, 이번 진출은 롯데리아가 글로벌 브랜드로서의 위상을 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라며 "카트리나 그룹과의 협력을 통해 싱가포르 소비자들에게 롯데리아만의 독창적인 맛과 품질을 전달하겠다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



