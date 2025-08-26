본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[속보]당정 "내년 예산 기후 위기에 대응한 투자 적극 확대"

나주석기자

이기민기자

입력2025.08.26 09:03

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]당정 "내년 예산 기후 위기에 대응한 투자 적극 확대"
AD
원본보기 아이콘




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"펜 멋져, 가져갈 거냐" 트럼프 돌발요청李 대통령, 즉석 선물

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

새로운 이슈 보기