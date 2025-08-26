李 대통령·트럼프 엄지척 다정샷…백악관 공개한 사진 보니

활짝 웃으며 '엄지 척' 포즈

밝은 분위기서 우호적 발언 오가

미 백악관이 25일(현지시간) 한미 정상회담 사진을 공개했다.

이날 백악관이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공개한 사진을 보면 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 활짝 웃은 채 어깨를 나란히 하고 엄지를 치켜들고 있다. 정상회담에 함께 한 조현 외무장관, J.D. 밴스 부통령의 모습도 사진에 같이 담겼다.

이날 정상회담은 전반적으로 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다. 두 정상은 회담 도중 여러 차례 악수를 나눴다. 이 대통령은 방명록을 쓰는 데 사용한 만년필을 트럼프 대통령에게 선물하기도 했다.

트럼프 대통령은 조선업과 북한 문제에서 협력 강화를 시사했고, 이 대통령은 뉴욕증시 상승세와 백악관 집무실의 황금 장식 등을 언급하며 트럼프 대통령의 업적을 치켜세웠다. 이어 "트럼프 대통령이 피스메이커(평화중재자)를 맡는다면 저는 페이스메이커(보조자)가 되겠다"며 한반도 긴장 완화에 대한 관심을 촉구했다. 주요 의제로 예상됐던 주한미군 감축과 관련 질문에 트럼프 대통령은 "지금 말하고 싶지 않다. 우리는 친구"라며 즉답을 피하기도 했다.

트럼프 대통령은 정상회담에 앞서 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"며 한국의 특검 수사가 교회와 미군기지를 상대로 진행됐다고 비판했으나 이와 관련한 이 대통령의 설명 이후 "오해라 확신한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 이 대통령에 대해 "그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다"라고 칭찬했다.





