고양시·고양교육지원청, '고양 미래 진로박람회' 27일 개최

이동환 시장 "학생들이 마음껏 도전할 수 있는 교육 환경 만들겠다"

중학생 2000여명 대상…82개 진로체험 부스·미디어아트 전시 운영



경기 고양특례시(시장 이동환)와 고양교육지원청(교육장 이현숙)은 오는 27일 백석 업무빌딩에서 '2025 고양 미래 진로박람회'를 공동 개최한다.

고양시·고양교육지원청, '2025 고양 미래 진로박람회' 개최. 고양특례시 제공

이번 박람회는 중학생들이 다양한 직업과 산업을 직접 경험하고, 자신의 흥미와 적성을 발견할 수 있도록 마련한 자리다.

박람회에는 고양시 관내 중학생 2000여 명이 참여하며, 지역 기업·대학·기관 등 총 55개 기관에서 82개 체험 부스를 운영한다.

학생들은 항공, 드론, AI, 로봇 등 신산업 분야부터 제과제빵, 바리스타, 플로리스트, 미디어아트 등 다양한 직업을 직접 체험할 수 있다.

특히 이번 박람회장은 1층, 2층, 3층으로 나뉜 테마별 체험존(Zone)으로 구성돼 있어, 학생들이 진로를 주제별로 탐색할 수 있다.

1층 'FUTURE존'은 항공, 드론, AI, 로봇, 3D 프린팅 등 신산업·공공 분야 체험 부스 16개가 운영되며 4차 산업혁명 관련 미래형 직업 체험 중심으로 구성된다.

2층 'GO!YOUTH존'은 제과제빵, 바리스타, 플로리스트, 미디어아트, 방송·영상 제작 등 지역 기반 체험 부스 35개 운영되며, 학생들이 선호하는 생활·문화·창작 분야 직업 직접 체험할 수 있다.

3층 'DREAM존'은 고양교육발전특구 사업 중심으로 대학·특성화고 홍보부스, 학과 체험부스, 그리고 학생 작품을 전시한 미디어 아트 전시 프로그램 포함 총 31개 프로그램 운영된다.

또한, 이번 박람회에서는 교육발전특구 사업을 통해 진행된 미디어영상아트 프로젝트의 결과물도 공개된다.

학생들이 직접 제작한 미디어아트 작품 상영과 전시를 통해 학생 주도형 창의교육의 성과를 확인할 수 있다.

이동환 고양시장은 "이번 박람회는 학생들이 다양한 직업 세계를 직접 경험하고 스스로의 미래를 설계하는 첫걸음을 내딛는 의미 있는 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 명품 교육도시로서 학생들이 마음껏 꿈꾸고 도전할 수 있는 교육 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자



