본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

금융위, '외유성 출장 논란' 산하기관 감사 직권 조사 착수

김희윤기자

입력2025.08.25 18:16

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

거래소·예탁원 등 대상
野 "임기 막바지 외유, 자진 사퇴해야"

금융위원회가 산하 공공기관 감사들의 '외유성 해외 출장' 의혹과 관련해 직권 조사에 착수했다.

금융위원회

금융위원회

AD
원본보기 아이콘

25일 금융투자업계에 따르면 금융위는 지난달 캐나다 토론토에서 열린 '세계 감사인 대회' 출장에 참여한 모든 산하기관을 대상으로 이날부터 이틀간 세부 일정과 비용 집행 자료를 점검하고 있다. 조사 대상에는 한국거래소, 한국예탁결제원 등이 포함된 것으로 전해졌다.


조사 대상 기관의 한 관계자는 "우리 측은 관광 일정에는 불참하고 학술 대회 공식 프로그램만 소화했다"며 "문제가 없다고 판단하지만 금융위 조사에 성실히 응하겠다"고 밝혔다.

문제가 된 세계 감사인 대회는 지난달 토론토에서 열렸으며, 일부 국내 기관 상임 감사들이 공식 일정과는 별도로 나이아가라 폭포, 위스키 증류소, 아웃렛 등 관광지 방문 일정을 소화했다는 보도가 나오면서 논란이 불거졌다.


더불어민주당은 해당 감사들이 윤석열 정부 시절 임명된 인사라며 "임기 종료 직전 세금으로 외유성 출장을 다녀왔다"고 비판했고, 자진 사퇴를 촉구했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기