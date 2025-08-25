본문 바로가기
무안군, 청년도전지원사업 중·단기 참여자 모집

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.25 16:51

'최대 220만원' 참여수당·인센티브

청년도전지원사업 포스터. 무안군 제공

전남 무안군이 '2025년 청년도전지원사업' 중·단기 참여자 모집에 나선다.


25일 군에 따르면 이 사업은 지난 2월 고용노동부 공모에 최종 선정됐으며, 수행기관인 전라남도중소기업일자리경제진흥원이 본격 운영을 맡고 있다.

모집 대상은 ▲구직 단념 청년 ▲자립 준비 청년 ▲청소년복지시설 입·퇴소 청년 ▲북한이탈 청년 ▲지역 특화 청년 등이며, 총 60명을 선발해 맞춤형 프로그램을 제공할 계획이다.


프로그램은 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 과정으로 운영된다. 장기 과정은 이미 4월 모집이 마감됐으며, 이번에는 3개월 중기 과정과 1개월 단기 과정 참여자를 모집한다.


특히 중기 과정은 오는 8월 말까지 모집하며, 참여자는 건강관리와 문화생활, 창업·관광 등 다양한 진로 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 이를 통해 직접 경험을 쌓고 자신에게 맞는 진로 방향을 설계할 기회가 제공된다.

모집 대상은 최근 6개월 이내 고용보험 가입이나 사업체 운영, 교육, 직업훈련 이력이 없는 만 18~34세 미취업 청년이다. 다만, 무안군 조례상 청년으로 정의되는 만 45세 이하 군민도 참여 가능하다. 신청은 고용24 누리집을 통해 온라인 접수할 수 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
