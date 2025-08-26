수산물부터 채소·과일 줄줄이…美식품업계 관세 부메랑

"수산물, 美소비량 85% 해외서 조달"

브라질 히파이나에 위치한 한 수산물 회사 작업장에서 근로자들이 틸라피아를 손질하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 식품업계가 수산물과 채소와 과일 등 주요 품목에 대한 관세 면제 조치를 도널드 트럼프 미국 행정부에 촉구하고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 24일(현지시간) 보도했다.

수산물 무역 조합인 미국수산협회(NFI)의 개빈 기븐스 최고전략책임자는 "수산물은 다른 식품과 근본적으로 다르다"며 "우리는 (수산물) 전체에 대해 면제를 원한다"고 말했다.

수산물의 경우 미국 소비량의 85%를 해외에서 들여오고 있다는 점을 이유로 들었다. 가령 미국은 전체 새우 소비량의 90%를 수입하고 그중 3분의 1은 인도에서 들여오고 있다. 이런 상황에서 도널드 트럼프 대통령이 러시아산 원유를 사들였다는 이유로 인도에 관세 50%를 물리면 새우 가격은 감당할 수 없을 정도로 높아진다는 것이다.

미국 내 어획량은 이미 지속 가능한 최대 생산량에 도달해 더는 늘릴 수 없고, 규제 때문에 양식업의 확장도 어렵다는 것이다. 실제로 상무부에 따르면 미국의 수산물 무역 적자는 2022년 기준 240억달러(약 33조원)를 기록했다.

농산물 무역단체인 국제신선농산물협회(IFPA)의 레베카 애드콕 대관 담당 부회장은 "우리는 관세 논의에서 과일과 채소를 제외해달라고 요구하고 있다"고 말했다. 미국의 과일·채소 수입액은 360억 달러(약 50조원)로 상당수가 멕시코·페루·캐나다 등에서 들여온다.

월마트와 슈퍼마켓 체인 앨버트슨 등을 회원사로 둔 식품산업협회(FMI)는 최근 보고서에서 오이의 경우 수입 비중이 1990년 35%에서 현재 90%로 급증했는데, 오이의 90%를 국내에서 생산하려면 연중 대부분을 온실에서 재배해야 하므로 가격이 오를 수밖에 없다고 지적했다. 앤디 해리그 FMI 부회장은 "관세는 가격을 올리도록 설계돼 있다"며 "일부 관세는 눈에 띄는 인상 폭을 가져올 정도로 상당한 수준"이라고 강조했다.

전미요식업협회(NRA)도 지난달 제이미슨 그리어 미국무역대표부 대표에게 보낸 서한에서 "미국에서 제철에만 생산되는 신선 식재료에 관세가 부과되면 음식 가격이 급등할 것"이라며 "식음료 제품은 미국이 대규모 적자를 보는 품목이 아니므로 관세 면제 대상이 되기를 희망한다"고 전했다.



다만, 관세 감면을 위해 따로 마련된 신청 절차가 없기 때문에 이와 같은 관세 면제는 어려울 수 있다는 게 법조계 반응이라고 FT는 전했다.





차민영 기자



