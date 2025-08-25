본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천어울림클럽, 장애인형 스포츠클럽 지정…전국 최초

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.25 15:25

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

탁구·배드민턴·볼링 3개 종목 생활체육 운영
문체부, 2028년까지 매년 2,900만원 지원

순천시장애인체육회 소속 순천시어울림클럽이 문화체육관광부로부터 전국 최초로 장애인형 지정 스포츠클럽으로 선정됐다. 순천시 제공

순천시장애인체육회 소속 순천시어울림클럽이 문화체육관광부로부터 전국 최초로 장애인형 지정 스포츠클럽으로 선정됐다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 순천시장애인체육회 소속 순천시어울림클럽(대표 이순욱)이 문화체육관광부로부터 전국 최초의 장애인형 지정 스포츠클럽으로 선정됐다.


이번 지정은 스포츠클럽법 제정 이후 처음 시행된 사업으로, 지난달 최종 심사를 통과한 순천시어울림클럽은 오는 2028년 7월까지 3년간 매년 2,900만원의 운영비 지원을 받는다.

어울림클럽은 순천시어울림체육센터를 거점으로 운영되며, ▲배드민턴 ▲탁구 ▲볼링 등 3개 종목을 중심으로 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 맞춤형 생활체육 프로그램을 마련할 예정이다.


노관규 시장은 25일 "어울림체육센터 개관 이후 전국 최초로 장애인형 지정 스포츠클럽에 선정된 것은 매우 뜻깊은 성과다"며 "이를 계기로 장애인과 비장애인이 어우러져 건강하고 행복한 여가문화를 만들어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.


한편 문화체육관광부는 올해 전국 5개 클럽을 장애인형 지정스포츠클럽으로 선정했으며, 순천시어울림클럽은 그중에서도 전국 최초 지정 사례라는 점에서 의미가 크다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기