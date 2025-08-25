본문 바로가기
BNK금융, 부산·경남은행 신입행원 공개채용 실시

오규민기자

입력2025.08.25 14:51

시계아이콘00분 33초 소요
25일부터 서류접수
11월 초 최종선발
일반·IT·전문 직군
지역인재 전형 별도
블라인드 전형

BNK금융지주 가 부산은행과 경남은행 하반기 신입행원 공개채용을 시작한다고 25일 밝혔다.


이번 채용은 학력·연령·전공·성별 제한이 없는 블라인드 형식이며 취업지원 대상자, 등록 장애인 등은 관련 법률에 따라 우대한다. 지역인재 채용 확대를 위해 부울경 소재 고등학교 또는 대학교 졸업자를 대상으로 모집 직군별 지역전형도 운영한다.

부산·경남은행의 채용 전형은 서류전형, 필기전형, 종합면접, 기업문화 적합도 심사 및 컬쳐핏면접(기업 조직문화와 지원자의 성향 등이 잘 어울리는지 중점적으로 파악하는 면접)과 최종면접 순으로 진행된다. 직무별 역량을 갖춘 인재 선발을 위해 모집 분야는 일반직군, D-IT 직군으로 구분하며, 부산은행의 경우 전년도와 동일하게 전문직군(공인회계사, 변호사 등) 채용도 병행한다.

BNK금융, 부산·경남은행 신입행원 공개채용 실시
원본보기 아이콘

기업문화 적합도 심사는 약 1주일간 진행되며, 1박 2일 합숙 형태의 공동 컬쳐핏 면접을 통해 지원자의 가치관과 조직 적응력을 종합적으로 검증한다. 채용 관련 세부 사항은 부산 및 경남은행 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


BNK금융지주 채용관계자는 "부산은행, 경남은행이 공동으로 진행하는 컬쳐핏 면접을 통해 지원자들이 그룹의 핵심 가치와 하나 된 양행의 기업문화를 공유, 공감할 수 있다는 점에서 이번 채용은 큰 의미가 있다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

