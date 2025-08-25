부산항만공사, 제41회 대통령기 시도대항조정대회 메달 3개 획득

부산항만공사(BPA, 사장 송상근) 조정선수단이 제41회 대통령기 전국시도대항조정대회에서 모두 3개의 메달을 획득했다.

지난 22일부터 24일까지 강원도 화천군 화천호 조정경기장에서 열린 이번 대회에 부산항만공사 조선형 선수와 김하영 선수가 출전한 무타페어와 최수진 선수, 최서현 선수가 출전한 경량급 더블스컬, 이수민 선수가 출전한 경량급 싱글스컬에서 각각 동메달을 거머쥐었다.

BPA 송상근 사장은 "무더위를 이겨내고 열심히 준비해온 선수들이 있었기에 3개의 메달을 획득할 수 있었다"며, "9월 초 충주시에서 K-water 사장배 조정대회가 이어지는 만큼 선수 안전을 최우선으로 다음 대회까지 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

무타페어 조선형(왼쪽부터), 김하영 선수. AD 원본보기 아이콘

경량더블스컬에 출전한 최수진(왼쪽부터), 최서현 선수. 원본보기 아이콘

경량싱글스컬에 출전한 이수민 선수. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



