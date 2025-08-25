본문 바로가기
연천군, '처음만나는 청렴, 공직의 첫걸음' 부패방지 교육

이종구기자

입력2025.08.25 09:51

경기 연천군은 지난 21일 군청 대회의실에서 신규 공직자를 대상으로 '청렴·윤리 교육'을 실시하며, 공직사회 청렴문화 확산과 투명한 조직 운영을 위한 의지를 다졌다.

연천군청 전경. 연천군 제공

이번 교육은 청탁금지법 및 공직자 행동강령, 부패방지 사례 등을 중심으로 진행됐다. 특히, 드라마와 사례 탐구를 활용해 직원이 법령을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 돕고, 갑질 예방 조항과 신뢰 및 존중의 조직 문화 조성 방안을 고민할 수 있도록 했다.


김덕현 군수는 "다산 정약용이 어린시절을 보냈던 연천에서 공직자들이 청렴한 가치관과 주인의식을 확립하여 내 자신과 조직 전체의 청렴 사각지대가 발생하지 않도록 점검하고, 지속적인 청렴 교육과 반부패 정책을 추진해 신뢰받는 공직사회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편 연천군은 이번 교육을 단발성 행사로 그치지 않고 온라인 청렴학습, 부패방지 자체 점검 관련 캠페인 전개 등 지속가능한 청렴활동을 추진할 계획이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
