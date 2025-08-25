본문 바로가기
안산시, 대학생 아이디어 시정에 담는다…'아이디어 공모전' 개최

정두환기자

입력2025.08.25 09:31

경기도 안산시는 대학생들의 창의적인 지속가능한 발전 아이디어를 시정에 반영하기 위한 '2025 대학생 아이디어 공모전'을 다음 달 11일까지 개최한다고 25일 밝혔다.

안산시지속가능발전협의회와 함께 하는 이번 공모전은 지난 2월 전철 안산선 지하화가 국토교통부의 우선추진사업으로 선정된 데 따라 대학생들의 도시개발 구상 아이디어를 시정에 반영하기 위해 마련됐다.


공모전 주제는 ▲사람·소통 ▲개발·발전 ▲문화·관광 ▲환경·안전 ▲복지·포용 ▲미래·육성 등의 시의 발전 과제다. 참가 희망자는 주제 중 하나를 선택해 공고문에 제시된 지속가능발전목표(K-SDGs)와 연계해 참가 신청 서식을 작성하면 된다.

39세 이하의 대학생(휴학생·대학원생 포함)은 누구나 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다. 학점인정법 시행령 제3조 제5호에 해당하는 직업능력개발시설 중 학점은행제를 통해 전문학사 이상 학위 과정을 운영하는 시설에 재학 중인 학생도 참여 가능하다.


시는 공모작을 대상으로 서류·발표 심사 등을 거쳐 총 6팀을 선정해 ▲최우수상(1팀) 200만 원 ▲우수상(2팀) 각 100만 원 ▲장려상(3팀) 각 30만원 등의 상금을 수여한다. 시상식에서는 안산시장 훈격 표창과 부상도 교부한다.


자세한 사항은 안산시청 누리집 '고시공고'란을 확인하거나 시청 평생학습과로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
